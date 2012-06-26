〔全球金市〕金价下跌,受累于通缩和欧债危机恶化忧虑

* 对经济放缓和欧债危机的忧虑打压金价

* 德国反对推出欧元区共同债券,令黄金承压

* 尽管黄金期权到期,但交投淡静,成交量较低

* 在欧盟周四和周五峰会前,交易商持观望态度

路透纽约6月26日电---金价周二在交投淡静中收低,从昨日涨势中拉回,由于美国消费者信心指数令人失望,人们担心通缩,另外欧债危机有恶化的迹象,这一同拉低了金价.

另外打击黄金通胀对冲魅力的是西班牙公债标售遇冷,这带动该国借贷成本高涨,而昨天塞浦路斯刚刚要求欧盟的救助.美国消费者信心跌至五个月低位亦打压了金价.

德国总理梅克尔暗示,该国反对通过推出欧元区共同债券应对欧债危机的主张.此后市场对黄金的卖盘加剧.

"各主要央行没有明确的行动,通缩忧虑将持续主导交易,"Integrated Brokerage Services LLC贵金属主要交易商Frank McGhee称.

"没有支撑金价上涨的因素,所以黄金容易遭受获利了结抛盘的打压,而且抛盘料将持续,"McGhee称.

1830GMT时,现货金XAU=跌0.7%,报每盎司1,573.20美元.

现货银XAG=下挫1.4%,报每盎司27.11美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月黄金期货GCQ2结算价跌13.50美元,报每盎司1,574.90美元.路透初步数据显示,交投十分淡静,成交量不到10万口,是30日均值的不到一半.

交易员称,周二COMEX-7月黄金期权到期没有提高成交量,因目前的金价远低于1,600美元的买入履约价.在本周稍后举行欧盟峰会前,一些投资者亦持有他们的部位.

在德国、法国、意大利和西班牙财长周二晚间举行会谈,试图缩小关于解决欧债危机的意见分歧之际,德国总理梅克尔称,"在我有生之年"欧洲不会实现所有债务共担.

金融服务机构INTL FC Stone金属分析师Edward Meir称,在即将举行的欧盟峰会上,如果德国能成功抵挡住要求更多宽松政策的请求,金价可能将承受更多下跌压力,因投资者或将把德国的行动阐释为反对进一步放宽货币政策.

黄金主要消费国印度的黄金实货需求持续清淡.以印度卢比计价的实货黄金价格自3月以来已累计涨逾5%,因印度卢比上周跌至纪录低位,这促使消费者推迟黄金购买.

其他贵金属方面,现货铂金(白金)XPT=跌0.8%,报每盎司1,425.25美元,现货钯金XPD=下滑2.1%,至每盎司589.88美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1574.90 -13.50 -0.8 1568.20 1588.40 92,710

COMEX白银期货 SIN2 27.038 -0.482 -1.8 26.735 27.495 48,886

COMEX铂金期货 PLN2 1426.80 -12.60 -0.9 1425.10 1443.60 7,523

COMEX钯金期货 PAU2 593.70 -13.55 -2.2 591.30 607.50 2,879

现货金 XAU= 1573.20 -10.88 -0.7 1568.56 1586.70

现货银 XAG= 27.110 -0.390 -1.4 26.830 27.550

现货铂金 XPT= 1422.55 -12.00 -0.8 1429.10 1440.50

现货钯金 XPD= 589.88 -12.70 -2.1 594.75 606.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=