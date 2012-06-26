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市场报道 | 2012年 6月 27日 星期三 04:18 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收升0.26%,Nasdaq指数上涨0.63%

路透纽约6月26日电---美国股市周二反弹收高,但成交清淡,因投资人怀疑为解决欧债危机在本周举行的另一次欧盟峰会结果将如何,这使股市前景阴云密布.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升32.01点,或0.26%,至12,534.67点;标准普尔500指数.SPX收高6.27点,或0.48%,至1,319.99点.Nasdaq指数.IXIC上涨17.90点,或0.63%,至2,854.06点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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