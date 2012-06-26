《美债周三展望》公债价格下跌,因大量新债即将标售

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 财政部本周标售990亿美元公债

* 欧洲担忧使市场保持对美国公债的避险买需

* 10年债收益率(殖利率)接近近来区间的中点

路透纽约6月26日电---美国公债价格周二下跌,因投资者压低价格,力求在本周的公债标售中得到价格折让,不过避险买需限制了今天的跌幅.

欧洲方面传来的最新消息使避险买需的势头得以持续,不过这次的关注点是塞浦路斯和西班牙.

引起波动的最新消息是,欧洲央行发表声明,称不再接受塞浦路斯公债作为该行再融资操作的抵押品.至此,塞浦路斯已经成为第五个向欧洲寻求紧急金援的欧元区国家,而且需要的资金可能超过其173亿欧元经济规模的一半.

另一方面,西班牙短期借款成本在周二的公债标售中增长近两倍,突显出陷于衰退中的西班牙融资状况岌岌可危.

投资者也在关注将于周四举行的为期两天的欧盟领导人峰会,看是否能取得任何进展缓解欧债危机.

周二的美国公债价格疲弱与"供应面有关,"西雅图D.A. Davidson & Co的固定收益交易副总裁Mary Ann Hurley表示,因为投资者通常在公债标售当周尽力压低价格.

财政部周二下午标售350亿美元两年债,并将在周三和周四分别标售五年债和七年债,总供应规模为990亿美元,新融资429.16亿美元.

"在收益率较低的情况下,我们为应对新债供应而苦苦挣扎,但与此同时,欧洲危机持续抑制利率大幅上涨," Hurley表示.

指标10年期公债价格跌11/32,收益率US10YT=RR报1.64%,接近本月初以来交投区间的中点.10年债收益率周一尾盘报1.61%.

"各类投资者对美债仍有大量买需,"苏格兰皇家银行执行董事和美国公债策略主管William O'Donnell表示."12月时曾有客户拒绝买入美国公债,现在同样还是这些机构客户以更高的价格、更低的收益率买入美债."

"对于多数投资者而言,投资收益率为1.6%的10年期公债并不划算,尽管如此避险买需仍然持续不绝,"他表示.

数据显示,4月美国独栋房屋价格连续第三个月上升,暗示楼市出现部分复苏,对美债稍微不利.不过6月消费者信心意外疲弱,又对美债产生微弱的利好作用.

4月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整后较前月上升0.7%,超越分析师预估的增长0.4%.美国经济谘商会公布的6月美国消费者信心指数为62.0,不及预期.[ID:nSB1633410][ID:nEAPAQ0CA3]

30年期美债价格下跌22/32,收益率报2.71%,高于周一尾盘的2.68%.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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