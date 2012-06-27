太阳能公园将成中国在智利最大投资

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透圣地亚哥6月26日电---智利出口促进机构ProChile周二称，中国可再生能源企业天华阳光、中国国家开发银行和智利Sigdo KoppersSK.SN计划投资一个9亿美元的太阳能公园，这将是中国企业在智利规模最大的投资。
多年的不重视导致智利需要在电网上进行大量新的投资，智利政府计划在2020年以前增加约800万千瓦的发电能力，目前该国拥有1,700万千瓦发电能力。
尽管中国是智利主要的贸易伙伴，而且双方签署了自由贸易协定，中国对智利进行的大规模投资相对较少。
ProChile表示，天华阳光、国开行和Sigdo Koppers将于周二晚些时候签署协议，以在未来三年开发该太阳能项目。
中国国务院总理温家宝正在智利进行访问，这是其拉美之行的最后一站。（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。