〔货币市场〕美国回购利率因FED延长卖短买长计划上涨,近期可能受抑

路透纽约6月26日电---银行以美国公债作担保的短期融资成本呈上升趋势,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)卖短买长(扭转操作)计划增加了市场上的短债供应.

然而分析师指出,其它一些因素可能会在未来几周遏制融资成本上升,至少暂时如此.

美联储上周表示,将把卖短买长计划延长到年底,规模扩大2,670亿美元.

短期利率市场充斥着这些供应,或将帮助继续推高以短期美债作担保的隔夜融资成本.

上月银行间市场隔夜利率平均升到了22.5个基点,分析师或将继续升到25个基点.

巴克莱分析师认为,该利率上涨部分也是因为新的、或许评级也更低的银行在这个市场提高了份额,因美联储施压该行业降低由三大行主宰带来的风险.

不过未来数周可能有其它一些因素遏制短期市场利率上升,哪怕是暂时的.

由于希腊大选和穆迪调降银行评级可能导致新的动荡,一些银行近几周都在借助回购确保自身有额外的现金缓冲.现在这些事件都已结束,这些银行也可能减少此类部位.

随着周末以及本季尾声的临近,需求下降,也可能减轻市场压力,为利率短暂下滑推波助澜.

较长期内,如果美联储推出新的量化宽松措施,则回购利率或将回落.

一些分析师预计美联储最快将在9月会议上启动第三轮量化宽松,着重购买抵押支持债券(MBS).(完)

--编译 程琳;审校 孙茉莉

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