《路透峰会》罗姆尼将对中国持强硬立场--美参议员

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月26日电---美国参议员波特曼（Rob Portman）周二称，共和党总统候选人罗姆尼将更积极行动，为美国产品打开更多海外出口市场，同时在贸易和货币政策方面对中国采取更强硬立场。

波特曼称，奥巴马“让美国（在贸易方面）落后得非常明显，因为我们尽力开发市场。”他很可能成为罗姆尼在本次大选中的竞选搭档。

相反，罗姆尼已经在贸易方面采取了“明智的做法，在出口方面更具进取精神，并向中国等成熟贸易伙伴表明，我们将制定所有人都需遵守的规则，”波特曼在《路透华盛顿峰会》上表示。

波特曼指责奥巴马是“自罗斯福总统以来，美国第一位不要求进行贸易开放协议谈判的总统。”

“我已经与罗姆尼谈及此事......他支持立刻改变我们的贸易政策，在贸易开放上更加积极，以进入海外消费市场；他将从国会获得贸易促进授权，然后开始认真谈判以打开市场。”

波特曼表示，罗姆尼将在寻求更多自由贸易协议和实施强硬贸易执法间寻求平衡。

他还对罗姆尼有关若当选将很快宣布中国为货币操纵国的言论进行了辩护，尽管一些企业团体担心这种做法将激起中国政府的报复举动。

波特曼说道，“我认为这将促使中国采取正确行动”，并允许人民币兑美元更快升值。（完）