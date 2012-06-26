〔纽约汇市〕欧元兑美元跌至逾两周低点,关注本周稍晚的欧盟峰会(更新版)

(新增文末汇率表格)

路透纽约6月26日电---欧元兑美元周二跌至逾两周低点,因西班牙公债收益率上涨,且对欧盟峰会将在解决欧债危机上取得进展的期望值降低.

但分析师表示,在周四和周五的峰会前,欧元进一步下跌可能受限,因期望值已经很低了.如果峰会意外取得正面成果,可能刺激一些投机客轧空欧元,尽管交易商可能逢高出货.

德国总理梅克尔将共担债务形容为会"事与愿违",这令迅速达成银行业结盟或发行欧元区共同债券的希望愈发渺茫.

消息称,梅克尔在自民党会议上称"在我有生之年"欧洲不会实现所有债务共担.

"欧元趋势向下,但我认为在峰会前不会有大的行情."华盛顿Tempus Consulting高级策略师John Doyle表示."现实的讲,我认为没有人预计此次峰会会产生解决欧洲所有根本问题的灵丹妙药."

根据路透数据,欧元兑美元EUR=低见1.2440美元,为6月8日来最低,之后从低点回升,尾盘跌0.1%,报1.2497美元,但分析师表示,在峰会前有调整仓位动作,欧元下一个下档目标在6月1日触及的两年低点1.2286附近.

"欧盟峰会不会有什么成果,"纽约DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示,"看似是空头回补,跌深反弹."

欧元区债务问题没有显示缓和迹象,塞浦路斯成为欧元区第五个申请救助的国家.

西班牙短期借款成本在周二的标售中几乎猛涨近两倍,昨日西班牙正式要求救助该国银行业,且穆迪下调该国多数银行评等.意大利发债的得标利率也升至12月来最高.

欧元兑日圆EURJPY=跌0.3%,报99.31日圆,盘中触及98.71日圆的两周低点.欧元兑英镑EURGBP=也跌至5月底来最低.

瑞银表示,该行最新的资金流监控反映出对欧元的质疑,数据显示该行客户上周继续增加欧元空头仓位,而海外投资人净出脱20亿美元的欧元计价股票,为2008年7月来最多.

**日本政治不确定性**

欧元区峰会可能再度令人失望的风险以及厌恶风险情绪支撑日圆,扶助日圆兑美元脱离近两个月低点.

美元兑日圆JPY=跌0.3%,报79.46日圆,脱离周一触及的八周高位80.59日圆.

但分析师表示,日圆走势可能挣扎,因该国政治不确定性.日本众议院周二通过了首相野田佳彦的增税方案,但执政党内反对该方案的异见者数量足够令该党分裂,或导致提前大选.[ID:nSB1632832]

"日本政局不确定性的威胁可能在短期内令日圆承压,尽管很有可能被欧洲持续的情势恶化所抵消."东京三菱银行驻伦敦汇市分析师Lee Hardman表示.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2489 1.2503 -0.11 -3.52 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.48 79.66 -0.23 +3.30 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 99.26 99.61 -0.35 -0.30 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9614 0.9603 +0.11 +2.54 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5637 1.5572 +0.42 +0.66 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0241 1.0286 -0.44 +0.47 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0060 1.0003 +0.57 -1.61 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2010 1.2009 +0.01 -1.10 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7987 0.8029 -0.52 -4.11 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7901 0.7874 +0.34 +1.50 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.0110 5.9990 +0.20 +0.58 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5080 7.5041 +0.05 -2.97 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.0625 7.0604 +0.03 +2.54 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8221 8.8270 -0.06 -1.03 8.9135

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 于春红

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]