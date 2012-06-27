〔金砖国家〕6月26日股汇市收盘纵览

路透6月27日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月26日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.3%,报906.85点.

中国股市:沪综指周二再创逾五个月收盘新低,并为连续第五个交易日下跌,A股成交额创近六个月新低,因市场信心疲弱导致交投极为清淡,大盘表现萎靡不振.分析人士指出,在缺乏消息面配合下,A股目前反弹动能明显不足,后市股指仍将在2,200点上方震荡.沪综指.SSEC收报2,222.067点,下跌2.05点或0.09%,至1月16日以来最低,当日收盘为2,206.193.今日上海A股成交额为471亿元人民币,上交易日为543亿元.上一个成交低点为2月1日的484亿.[.SSCN]

香港股市:香港股市周二于四日以来首次收高,早盘曾收平,此前欧洲市场开高.但防御类股的涨势表明投资者预期欧元区债务问题近期将恶化.恒生指数.HSI收高0.5%,报18,981.8点,高于去年10月至今年2月涨势的50%费波纳奇回档位18,963点,恒指周一曾跌破该位.[.HKCN]

中国汇市:-中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二微幅收涨.虽然在月末购汇需求下,美元做多动能仍稍强,但在欧盟峰会前夕,消息面清淡,市场缺乏明确方向,导致人民币汇价总体走势较为平稳.交易员指出,随美元指数.DXY累计涨幅较大,上行动能受限,且欧债危机解决未有进一步消息,美元与欧元博弈尚未明朗,此种情况将可能使得近期人民币汇价呈现区间波动走势.[CNY/CN]

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印度股市:主要股指上涨,因印度石油天然气公司(ONGC)等国有石油企业延续近期涨势,不过市场对于上日政府提振卢比举措力度不够颇感失望.指标BSE指数.BSESN上涨0.14%,收报16,906.58点,此前两个交易日下挫了0.9%.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元收平,距离纪录低位不远,国有石油企业的强劲月末美元需求以及全球风险情绪疲弱令卢比承压.印度卢比兑美元INR=D2收平于57.01/02,与周一收盘水准相同.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,288.670点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高2.07%至693.43点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨1.19%至32.9200;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨1.3%,报41.0550.

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巴西股市:拉丁美洲股市小幅上扬,自近期跌势反弹,但巴西股市因银行和零售商类股下挫而受到抑制.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP微涨0.06%,收在53,836.57点,略高于一关键的支撑位.近几周来该支撑位曾触发逢低买入.[ID:nL2E8HQFTD]

巴西汇市:数据显示5月巴西银行贷款违约率升至纪录高位,雷亚尔下挫并领跌拉丁美洲货币.巴西雷亚尔兑美元BRBY下跌0.31%.[ID:nL2E8HQH0D]

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南非股市:南非股市收平,受该国大型银行的暗淡前景拖累.综合指数.JALSH收涨0.09%,报33,851.37点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.08%,报29,793.54点,仍低于30,000点的心理关口.[ID:nL6E8HQFKM]

南非汇市:南非兰特兑美元小幅上涨,但仍处于之前交投区间,投资者等待周末前的政治会议,预计将给出关于国内经济前景的信号.截至1500GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3微涨0.13%,报8.4765,距离周一纽约盘的收盘水准8.4875不远.[ZAR/][ID:nL6E8HQGA7](完)