(重发)****主要国家经济指标预测--6月27日****

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路透6月27日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 持平 -0.2%
(较上年同期) +1.8% +1.9%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 -0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
0600 德国进口物价(较前月) 5月 -0.7% -0.5%
(较上年同期) +2.1% +2.3%
0800 意大利企业信心 6月 85.5 86.2
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 10 21
1100 美国抵押贷款指数 6月22日当周 -- 941.5
再融资指数 -- 5,385.8
1230 美国耐久财(耐用品)订单 5月 +0.4% 持平
扣除运输的耐久财订单 +0.7% -0.9%
扣除国防的耐久财订单 +0.2% +1.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 +1.7% -2.1%
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 5月 -- 94.2
1400 美国成屋待完成销售(较前月) 5月 +1.0% -5.5%
2300 韩国经常帐(亿美元) 5月 -- 盈余16.2
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超708
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超588
2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 +3.0% +5.8%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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6月26日(二)
0600 德国GfK消费者信心指数 7月 5.8 5.6
0645 法国消费者信心 6月 90 89
0800 意大利零售销售(较前月) 4月 -1.6% --
(较上年同期) -6.8% --
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 5月 盈余44.23 短差29
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 155.8 142.5
0900 意大利薪资(较前月) 5月 持平 --
(较上年同期) +1.4% --
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月23日当周 +2.0% --
1210 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 78.4 --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月23日当周 +1.9% --
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 4月 -1.9% -2.5%
经季节调整房价指数(较前月) +0.7% +0.4%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.3% +0.5%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 6月 62.0 63.5
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 负3 --
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 6月 10.9 --
2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 7月 83 --
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 5月 顺差3.01 顺差3.0
(年度) 逆差8.1 逆差7.9
进口(亿新西兰元) 5月 41.1 38.0
出口(亿新西兰元) 44.2 41.0 (完)
--整理 艾茂林/王兴亚;审校 张涛