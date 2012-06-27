《中国报摘》--中国证券报6月27日

* 头版头条:

--中国央行再启逆回购,考虑到逆回购操作时效有限,未来央行再次降准仍是大概率事件.

* 其他:

--中国证监会办公厅副巡视员江向阳表示,证监会与住建部共同研究住房公积金的管理和投资运营已取得实质性进展;关于城市商业银行的上市工作,证监会与银监会亦在抓紧研究有关上市要求,但目前尚无明确的时间表.

--文化部财政司司长赵雯表示,国家艺术基金方案已报送财政部,正在商请财政部联合报送国务院.财政部将规划专项资金20亿元人民币,用于未来五年该基金的启动和运营工作.

--工信部消费品工业司医药处王学恭表示,工信部将大力推动基本药物生产集中度的提高,力促销售额前20位的企业占到基本药物市场份额的80%以上.

--名流置业(000667.SZ)拟以自有资金不超过65亿元参与武汉长丰村"城中村"改造项目.

--在关闭中国内地9家门店一年后,百思买(BBY.N)宣布,在中国市场引入"Best Buy Mobile"品牌,今年将在五星电器南京地区门店中开出首批14家店中店.

--金风科技(002202.SZ)和中材科技(002080.SZ)联合公告称,金风旗下子公司以1.45亿元认购中材科技控股子公司中材风电叶片公司8.42%股权.

--刚泰控股(600687.SS)拟定向发行股份购买甘肃大冶矿业100%股权,后者估值26亿元,并配套融资不超过8.6亿元.(完)

--整理 林琦; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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