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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 08:18 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--6月27日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    6/27      沪   中信重工   780608  不超过68,500       4.67         16.19      中德证券  7/2
                                                                                 中信证券
    6/28      深   新 文 化   300336        *2,400     *25.00        *42.37      海通证券  7/3
    6/29      深   迪森股份   300335   不超过3,488        --           --        广发证券  7/4
    7/4       深   乔 治 白   002687   不超过2,465        --           --        华泰联合  7/9
   *7/5       深   金河生物   002688   不超过2,723        --           --        银河证券  7/10
   *7/6       沪   喜 临 门     --     不超过5,250        --           --        中信证券  7/11   

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日  
 *6/28    深    苏大维格  (300331.SZ)    1,550          20.00        34.48     平安证券
 *6/28    深    天壕节能  (300332.SZ)    8,000           8.18        51.13     国泰君安   
 *6/28    深    兆日科技  (300333.SZ)    2,800          23.00        31.51     平安证券
   --     深    亿 利 达   002686          --           16.00        23.85     国金证券  6/27
   --     深    津膜科技   300334          --           16.78        46.61     中信建投  6/27

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 冉莹; 审校 乔艳红

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