《中国已公布新股发行上市日程表》--6月27日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/27 沪 中信重工 780608 不超过68,500 4.67 16.19 中德证券 7/2 中信证券 6/28 深 新 文 化 300336 *2,400 *25.00 *42.37 海通证券 7/3 6/29 深 迪森股份 300335 不超过3,488 -- -- 广发证券 7/4 7/4 深 乔 治 白 002687 不超过2,465 -- -- 华泰联合 7/9 *7/5 深 金河生物 002688 不超过2,723 -- -- 银河证券 7/10 *7/6 沪 喜 临 门 -- 不超过5,250 -- -- 中信证券 7/11 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 *6/28 深 苏大维格 (300331.SZ) 1,550 20.00 34.48 平安证券 *6/28 深 天壕节能 (300332.SZ) 8,000 8.18 51.13 国泰君安 *6/28 深 兆日科技 (300333.SZ) 2,800 23.00 31.51 平安证券 -- 深 亿 利 达 002686 -- 16.00 23.85 国金证券 6/27 -- 深 津膜科技 300334 -- 16.78 46.61 中信建投 6/27 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 冉莹; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。