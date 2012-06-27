版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 08:01 BJT

《汇市简讯》美元/马币转跌,受NDF下跌及马来西亚央行干预影响

2335GMT

* 美元/马币(林吉特)走势沉重,受NDF下跌拖累,且马来西亚央行一再干预,预计今日波动区间在3.18-3.19

* 马来西亚央行坚守3.20水准,且坡元/马币处在低于纪录高位的2.50水准

* 马币NDF在隔夜市场交投于3.1990-3.2020,成交温和,收报3.1910-50

* 美元/马币今日开盘可能跌至3.1860-3.1880附近.(完)

--编译 郑茵;审校 张荻

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐