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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 08:06 BJT

《中国报摘》--金融时报6月27日

* 头版头条:

--中国国家外汇管理局公布,3月末中国外债余额达7,512.61亿美元,外债总体安全.

* 其他:

--截止2011年末,全国融资性担保行业在保余额总计19,120亿元人民币,较年初增加5,374亿元,增长39.1%.

--前五个月保险业保费收入7,078亿元,同比增长4.59%,资金运用方面,保险业用于各类投资的资金总额超过39,518亿元,同比增长15.64%,截止5月底,保险业资产总额64,368亿元,同比增速高达19.99%.(完)

--整理 沈燕; 审校 乔艳红

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