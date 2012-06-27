〔中国财政〕拟修改预算法规范财政转移支付,强调规范、公平、公开--新华

路透北京6月27日电---新华社报导称,中国正在提交审议的预算法修正案草案二审稿进一步规范中国的财政转移支付制度,强调财政转移支付应当规范、公平、公开,以一般性转移支付为主体,以均衡地区间基本财力为主要目标.

为规范财政转移支付制度,修正案草案规定,财政转移支付分为中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付,包括不指定专项用途的一般性转移支付和经国务院批准设立,用于办理特定事物的专项转移支付.

此外,针对实践中地方在编制预算时,上级政府往往还未下达转移支付,影响了下级预算的编制,为做好衔接,草案规定:"县级以上各级政府应当将对下级政府的转移支付预计数提前告知下级政府."

数据显示,2010年,中央对地方的税收返还和转移支付已占中央财政总支出的66.9%,对于缩小地区间财力差异、推进基本公共服务均等化等,发挥重要作用.不过,由于缺乏规范的制度,往往出现"跑部(财政部)钱进",并滋生许多腐败.

此外,预算法修正案草案明确乡镇一级政府均设立预算,各级政府全部收入和支出都应纳入预算,并拟明确地方政府不得自行发债.(完)