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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 08:17 BJT

〔国际油市〕美国原油期货在79美元上方持稳,稍后出炉美国库存数据

路透新加坡6月27日电---美国原油期货周三在79美元上方持稳,日内稍后公布的数据可能显示美国原油库存下降,而对欧元区债务危机的担忧料将限制油价升幅.

2331 GMT,美国原油期货8月合约CLc1连续第二日上涨,上升0.14美元,报每桶79.50美元.

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