〔香港新股〕中铝矿业国际决定推迟IPO至夏季后,因需更新财务数据--IFR

路透6月27日电---据汤森路透旗下IFR报导，中铝矿业国际决定将香港上市交易推迟到夏季之后进行。

该公司已经为发行进行了几个星期的推介，并争取在交易正式启动前确定绝大部分的买需。

由于该公司的财务数据截至去年12月底，按规定必须更新数据，而这一过程通常需要至少一个月来完成。

中铝矿业国际拟募集资金约3亿美元，较之前的融资目标10亿美元大为缩减。

法巴(BNPP.PA)和摩根士丹利(MS.N)任联席全球协调人，并与建银国际、中金、汇丰(HSBA.L)(0005.HK)和渣打(2888.HK)(STAN.L)一起任联席主承销商。(完)

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