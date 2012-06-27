版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 08:18 BJT

〔日本股市〕日经指数开盘上涨,逢低买盘提供温和支持

路透东京6月27日电---日本股市日经指数周三开盘小升,在两日下跌后逢低买盘提供支持,不过投资者在周四欧盟峰会前不愿建立仓位.

日经指数.N225开盘上涨0.1%至8,671.25点.东证股价指数.TOPX亦上扬0.1%至739.30点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐