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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 08:23 BJT

〔韩国股市〕盘初下跌,测试1,800点附近的关键图表支撑位

路透首尔6月27日电---韩国股市周三盘初下跌,并测试1,800点附近的关键图表支撑位,投资者在本周稍晚至为重要的两天欧盟峰会举行前持谨慎态度.

汽车类股盘初跌幅居前,现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)分别下跌1.7%和1.1%.

0005GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11下滑0.56%至1,807.55点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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