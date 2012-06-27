〔中国个股〕名流置业拟以至多65亿自有资金,参与武汉"城中村"改造

路透上海6月27日电---中国名流置业集团股份有限公司(000667.SZ)周三公告称,拟以不超过65亿元人民币参与武汉长丰村"城中村"改造项目.资金源于自有资金,但不排除后期引进项目合作伙伴的可能性.

公告指出,该项目若能成功获取,将为公司提供新的土地储备,成为新的利润增长点.项目将采取分期挂牌、分期销售、滚动开发的模式,开发周期约10年.项目首期计划在2012年挂牌,2013年形成销售,但由于房地产项目结算存在一定的周期,近两年内可能无法为公司提供结算利润.

公司称,本年度计划投入约20亿元,其余投资款项将据项目进度在以后年度逐步投入.

武汉市土地储备中心、硚口区长丰街办事处已与名流置业全资子公司名流置业武汉江北有限公司签署长丰村集体土地房屋拆迁委托协议书.武汉市土地储备中心鼓励公司参与储备土地公开出让挂牌活动.

截至5月底,公司已投入约4亿元用于前期启动、腾退与腾退补偿、控违及拆迁等工作.公司将继续推进拆迁工作与挂牌前准备工作.

名流置业周二收报2.19元,过去一个月累计下跌3.52%.(完)

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