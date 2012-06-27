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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 08:30 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月27日

**上海证券报**

--中国水利部发布两项实施细则,鼓励引导民间资本参与水土保持和农田水利的建设.

**人民日报**

--中国保监会日前下发通知将保险中介准入门槛提至5,000万元,要求除保险中介服务集团公司以及汽车生产、销售和维修企业、银行邮政企业、保险公司投资的注册资本为5,000万元人民币以上的保险代理、经纪公司及其分支机构和全国性保险代理、经纪公司的分支机构的设立申请继续受理外,暂停其余所有保险专业中介机构的设立许可.

**第一财经日报**

--团购网站F团与高朋合并,知情人士透露,合并后新公司持股比例为腾讯(0700.HK)超过30%,高朋(Groupon)(GRPN.O)占10%略多.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/张胜男; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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