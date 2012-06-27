《中国报摘》--其他报纸重要消息6月27日

--中国保监会日前下发通知将保险中介准入门槛提至5,000万元,要求除保险中介服务集团公司以及汽车生产、销售和维修企业、银行邮政企业、保险公司投资的注册资本为5,000万元人民币以上的保险代理、经纪公司及其分支机构和全国性保险代理、经纪公司的分支机构的设立申请继续受理外,暂停其余所有保险专业中介机构的设立许可.