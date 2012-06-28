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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 09:02 BJT

《中国重要政经日程》--6月28日

=============================今日重要政经日程==========================

6/28(四)

*--9:30 审计署财政审计司官员接受中国政府网专访,解读2012年审计工作报告

--9:00 社科院《2011全球城市竞争力报告》发布会

--首届广州金交会中小企业融资论坛在广州举行.

--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.

--北京北交所发起成立"中国PE二级市场发展联盟".

=============================近日重要政经日程==========================

6/29(五)

*--9:00 国务院关于保障饮用水安全工作情况报告专题询问

6/30(六)

--中国反垄断法实施细则研讨会在北京召开.

7/4(三)

--2012中国创投融资发展高层论坛在北京举行.

7/6(五)

--2012年中国企业家论坛夏季高峰会在武汉举行,至8日.

7/10(二)

--第三届中国小额信贷创新论坛在沈阳举行,至11日.

7/19(四)

--2012中国CFO年会在上海举行,至20日.

8/20(一)

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.

8/26(日)

--第十五届成长中国高峰年会在北京举行.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 李然

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