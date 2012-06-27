〔互联网产业〕腾讯与Groupon投资的团购网站高朋与F团合并

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海6月27日电---中国腾讯控股有限公司(0700.HK)与美国团购提供商Groupon(GRPN.O)宣布,中国团购网站F团与高朋网将合并为一家全新公司.
高朋网股东方包括腾讯、Groupon及云峰基金等.据国内媒体报导,腾讯对F团亦有投资.合并后的新公司中,腾讯持股比例超过30%;Groupon占10%略多;F团管理层控股,但具体比例未知.
公司新闻稿称,合并后的新公司将结合F团在本地生活服务和产品市场以及高朋网在全球资源配备和团购市场的各自优势,消费者将受益于规模扩大的新公司所带来的更丰富的选择和更优惠的价格.
新公司将由分别来自F团和高朋网的高级管理人员所组成的管理团队所管理,高朋网和F团两个品牌将继续存在.与之前投资的高朋网一样,Groupon将成为新公司的少数权益股东.
在经历"百团千团"大战后,曾一度相当火热的团购网站同质化现象较突出,不少团购网陷入生存困境.团购网站拉手网不久前宣布撤消赴美上市计划.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。