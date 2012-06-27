《新兴市场重要经济事件预告》--6月27日-7月4日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
6月27日(三)
布加勒斯特--罗马尼亚央行货币政策委员会会议.
伦敦--2012年世界银行业及金融峰会(最后一日).
布加勒斯特--罗马尼亚央行发布月报最终版本.
曼谷--泰国央行公布6月13日利率会议记录(0200).
以色列凯撒利亚--以色列财长Yuval Steinitz,以色列央行总裁Stanley Fischer,芬兰央行总裁Erkki Liikanen和爱尔兰央行总裁Mar Gudmundsson参加第20届凯撒利亚经济政策规划论坛举办的题为"欧洲金融危机与以色列经济"的会议(1700).
伊斯坦布尔--黑海经济合作会议(最后一日).
圣地亚哥--智利央行总裁Rodrigo Vergara召开新闻发布会,公布该行金融稳定性报告(1240).
6月28日(四)
布鲁塞尔--欧盟峰会(至6月29日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)最不发达国家小组委员会会议(0800).
日内瓦--WTO对哥伦比亚贸易政策审议会议(最后一日).
布拉格--国际金融协会(IIF)中东欧央行总裁年度会议(最后一日).
以色列凯撒利亚--以色列央行总裁Stanley Fischer在第20届凯撒利亚经济政策规划论坛发表演讲(1000).
俄罗斯圣彼得堡--亚太经合组织(APEC)财经高官会议(至6月29日).
布拉格--捷克央行理事会举行议息会议.会后发表声明(1100),随后举行记者会(1230).
安卡拉--土耳其央行公布6月21日货币政策委员会会议记录.
基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.
6月29日(五)
布鲁塞尔--欧盟峰会(最后一日)
印度孟买--印度央行副总裁K.C. Chakrabarty出席IIMA - CITI金融知识研讨会的全体讨论.(0545)
波哥大--哥伦比亚央行举行利率会议.
科特迪瓦YAMOUSSOUKRO--西非国家经济共同体(ECOWAS)领袖会议(至6月30日)
圣地亚哥--智利央行公布6月利率会议记录.
6月30日(六)
华盛顿--世界银行行长佐利克卸任.
印度BHUBANESWAR--印度央行副总裁H.R. Khan担任印度经济金融座谈会的演讲嘉宾.(1215)
科特迪瓦YAMOUSSOUKRO--西非国家经济共同体(ECOWAS)领袖会议(最后一天)
7月1日(日)
尼科西亚--塞浦路斯出任2012年下半年的欧盟轮值主席国.
7月2日(一)
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.
7月3日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策会议.(至7月4日)
7月4日(三)
华沙--波兰央行举行货币政策会议.(最后一日)(完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 石冠兰; 审校 程琳
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--台湾....[TW/DIARYCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。