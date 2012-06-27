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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 09:16 BJT

〔澳洲矿业〕政府预计2012/13年度铁矿石出口增长10%至5.1亿吨

路透悉尼6月27日电---全球最大铁矿石生产国--澳洲周三预估,7月1日起的财政年度铁矿石出口将成长10%至5.1亿吨,并称炼焦煤出口亦将增加.

澳洲资源能源经济局(BREE)下修2012年6月30日止年度铁矿石出口预估1,000万吨至4.63亿吨,称受到不良天候冲击矿业营运影响.

BREE指出,2012/13年度炼焦煤出口将较上年度成长13%至1.61亿吨.(完)

--编译 张明钧;审校 吴云凌

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