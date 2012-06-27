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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 09:11 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月27日-7月4日

路透6月27日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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6/27 意大利 90亿欧元 2012年12月31日到期的六个月期BOT债券

6/27 1700 美国 五年期公债

6/28 0120 日本 三个月期贴现国库券

6/28 意大利 17.5-25亿欧元 票息4.75%,2017年6月1日到期的BTP债券

6/28 意大利 20-30亿欧元 票息5.5%,2022年9月1日到期的BTP债券

6/28 1700 美国 七年期公债

6/29 英国 标售国库券

7/2 1530 美国 13周和26周期国库券

7/3 0130 日本 10年期政府公债

7/3 英国 票息4.75%,2030年到期的公债

7/3 1530 美国 四周期国库券

7/3 加拿大 2012年10月11日到期的98天期国库券

7/3 加拿大 2013年1月4日到期的183天期国库券

7/3 加拿大 2013年7月4日到期的364天期国库券

7/4 英国 票息1.0%,2017年到期的公债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 张若琪

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