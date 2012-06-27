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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 09:06 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比及其NDF仍受买盘支撑,市场流动性稀疏

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* 美元/印尼卢比及其NDF继续受到买盘支撑,市场流动性依然较低,但印尼央行仍将继续出售美元

* 印尼债券持续遭受卖压,因风险忧虑进一步拖累印尼卢比

* 印尼卢比NDF在隔夜市场仅交投于9,580,收报9,541-9,580

* 月底美元需求进一步令印尼市场的美元流动性进一步恶化

--编译 郑茵;审校 程琳

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