〔中国金融〕将规范融资性担保机构保证金管理,消除挪用风险--银监会

路透北京6月27日电---中国融资性担保行业近年高速发展后风险事件频出.银监会表示,将规范保证金管理,从制度上消除客户保证金被挪用的风险隐患,积极稳妥开展风险排查.

银监会网站周二刊登新闻稿称,融资性担保机构在依法合规和风险管控方面缺乏有效约束,热衷于担保业务之外的高风险、高收益活动,存在挪用或占用客户保证金和客户贷款等风险.

新闻稿引述融资性担保业务监管部际联席会议办公室负责人称,主要风险隐患还包括资本金不实、实际控制人和关联交易风险,以及以委托贷款等方式掩盖代偿风险.

"近期发生的中担、华鼎、创富风险事件,主要由于担保机构在账外挪用客户保证金,或利用关联企业套取银行信贷资金用于高息放贷和高风险投资,导致资金链断裂形成较大风险损失."该负责人表示.

联席会议已起草下发《关于规范融资性担保机构客户担保保证金管理的通知》,以对客户保证金管理进行统一规范,从制度上消除客户保证金被挪用的风险隐患.

该通知鼓励融资性担保机构通过提高自身风险管控能力、加强反担保抵(质)押物管理等方式实现对风险的有效控制,努力做到不收或少收客户保证金,切实降低中小微企业融资成本,促进融资性担保机构规范发展,更好地发挥支持中小微企业发展的作用.

中担投资信用担保有限公司5月初宣布破产,而此前该公司曾是北京民营担保圈中的佼佼者.1月还处正常运转中,为300多家中小企业提供贷款的担保服务,累积担保额逾90亿元人民币.

银监会并称,截至2011年末,融资性担保贷款不良率为0.8%,连续两年呈下降趋势.准备金余额560亿元,担保责任拨备覆盖率为607.5%,担保责任拨备率为2.9%.

该负责人续称,将进一步规范和促进银担合作,适当加大财税扶持力度,建立长效的风险补偿和保费补贴、补助等机制;今年并将引导融资性担保机构调整发展战略,结合"三农"、"小微企业"实际需求,切实服务实体经济.

此前有消息人士透露,中国银监会要求银行业在与融资性担保机构合作时,应对股东背景复杂、关联企业较多的融资性担保机构予以重点关注.[ID:nSB1601912]

截至2011年末,全国融资性担保行业共有法人机构8,402家,同比增长39.3%.全行业资产总额9,311亿元人民币,同比增长57.2%.在保余额总计19,120亿元,同比增长39.1%,其中融资性担保16,547亿元.(完)