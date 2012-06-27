版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 09:08 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元微升,公债价格上涨

综合股价指数(KOSPI).KS11下滑1.0%,报1,799.02点.

9月三年期公债期货KTBc1上升0.03点,报104.78.

0025GMT 上日收市价

--------------------------------------------------

韩元/美元KRW= 1,157.3 1,158.4

日圆/韩元JPYKRW=R 14.5736/873 14.5449/585

韩国公债期货KTBc1* 104.78 104.75

韩国综合股价指数.KS11 1,799.02 1,817.81

--------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 王翔琼;审校 张荻

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐