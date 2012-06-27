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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 08:57 BJT

《汇市简讯》市场重新建立美元/菲律宾披索空头仓位

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* 美元/菲律宾披索可能交投于42.25-42.45区间,因市场重又热衷于建立空头仓位

* 利多经济数据继续提振披索,但欧洲风险依然带来挑战

* 隔夜市场NDF无成交,收盘跌至42.45-42.50,开盘报42.52-42.59

--编译 郑茵;审校 田建华

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