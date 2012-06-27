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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 09:04 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势疲弱,受交叉汇率中对日圆买盘所累

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* 东京市场少量欧元/日圆和澳元/日圆卖盘拖累美元/日圆走势

* 79.15/25料存在强支撑,78.80/85为关键支撑位

* 关注一目均衡转换线和低点77.65这波走势50%回档位79.15,以及21日移动均线切入位79.25

* 若跌破79.15则下看61.8%回档位暨200日移动均线切入位78.80/85

--编译 郑茵;审校 田建华

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