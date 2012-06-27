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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 09:28 BJT

〔芝加哥期市〕美国新作玉米期货脱离高位,交易商了结获利

路透悉尼6月27日电---美国新作玉米期货周三从八个月高位回落,在周五美国农业部公布预估报告前锁定获利.之前创逾一年来升幅最大的两日连涨,

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货CZ2下跌0.76%.上日劲升5.05%,因美国中西部酷热天气令作物收成可能进一步受损.这波升势令本周升幅达到12.5%,为12月合约2009年来的最大周升幅.

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