〔意大利个股〕Pamplona Capital总共已买下意大利裕信银行5%的股权

台湾已公布经济指标--2017/3/3
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透米兰/伦敦6月26日电---由俄罗斯亿万富翁Mikhail Fridman的Alfa集团(Alfa Group)所支持的一项基金已买下意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)5%的股权,该基金成为这家意大利最大银行的第二大股东.
Pamplona资本管理公司(Pamplona Capital Management)收购的这部分股权价值按当前市价计算大约为7.5亿欧元(9.3533亿美元),此收购案为今年外资对意大利上市公司的最大投资之一.
Pamplona本已拥有裕信银行稍低于2%的股权,根据意大利的披露规则,该持股规模无需公示.现在Pamplona所持股权又增添了3%.Alex Knaster是Pamplona的负责人,他曾担任Alfa银行(Alfa Bank)的执行长.
这是Pamplona旗下全球金融机构基金(Global Financial Institutions Fund)的第一笔收购案,目的在于随着银行业迈向重大重组,通过中长期投资银行业来获利.
Pamplona发言人称,是项交易已获得意大利监管当局的批准.
该笔收购案将使Pamplona成为裕信银行的第二大股东,位列阿布扎比投资基金Aabar之后.Aabar拥有裕信银行6.5%的股权.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,408亿台币。 --103甲6期3息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --苹果10.0亿美元国际债交割。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)4,614.40亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11