〔意大利个股〕Pamplona Capital总共已买下意大利裕信银行5%的股权

路透米兰/伦敦6月26日电---由俄罗斯亿万富翁Mikhail Fridman的Alfa集团(Alfa Group)所支持的一项基金已买下意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)5%的股权,该基金成为这家意大利最大银行的第二大股东.

Pamplona资本管理公司(Pamplona Capital Management)收购的这部分股权价值按当前市价计算大约为7.5亿欧元(9.3533亿美元),此收购案为今年外资对意大利上市公司的最大投资之一.

Pamplona本已拥有裕信银行稍低于2%的股权,根据意大利的披露规则,该持股规模无需公示.现在Pamplona所持股权又增添了3%.Alex Knaster是Pamplona的负责人,他曾担任Alfa银行(Alfa Bank)的执行长.

这是Pamplona旗下全球金融机构基金(Global Financial Institutions Fund)的第一笔收购案,目的在于随着银行业迈向重大重组,通过中长期投资银行业来获利.

Pamplona发言人称,是项交易已获得意大利监管当局的批准.

该笔收购案将使Pamplona成为裕信银行的第二大股东,位列阿布扎比投资基金Aabar之后.Aabar拥有裕信银行6.5%的股权.(完)