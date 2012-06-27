中国反驳有关华为和中兴接受非法补贴的指责

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月26日电---中国反驳欧盟有关华为HWT.UL和中兴(000063.SZ)(0763.HK)接受中国政府的非法补贴并得以低价销售产品的指责。
5月，欧盟外交官称，欧盟可能对华为和中兴采取行动，因两家公司接受中国政府的非法补贴，令其能够以较低价格出售电讯设备。
中国商务部新闻发言人沈丹阳周二在记者会上表示，“这种指责是没有根据的，也是毫无道理的。”
沈丹阳表示，“华为、中兴等企业完全是在自由竞争的市场环境下运作，通过积极研发升级，提高产品国际竞争力来发展经营的。”
日前，华为董事会成员对路透表示，华为获得的补贴是合法的，中国政府没有帮助华为在全球范围内获得业务。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。