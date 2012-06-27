〔中国公开市场〕一级交易商今日未申报91天期正回购需求--业内人士

路透上海6月27日电---业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日未继续申报91天期正回购需求,预示明日正回购操作可能继续暂停.

央行公开市场周二在时隔逾六周后首次公开进行逆回购操作.业内人士并称,截至目前,今日央行公开市场暂未允许申报逆回购需求.

公开市场周二公开进行了950亿元人民币的逆回购操作,期限14天,中标利率4.20%;除此之外,市场上还有传闻称央行与部分大行进行了定向逆回购,总量或超千亿元.[ID:nSB1631958]

公开市场一级交易商一般于周一和周三上报公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,当周基本不太可能进行该项操作.

而业内人士周一曾透露,公开市场一级交易商当日可申报28天和91天期两种正回购需求.但因资金紧张,央行转向逆回购操作,周二例行的28天期正回购并未现身.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.三个月期品种最后发行日期在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.(完)