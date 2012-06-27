〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守住隔夜涨幅,欧盟峰会忧虑仍带来压力

路透悉尼/惠灵顿6月27日电---澳元和新西兰元周三守住海外市场涨幅,而随着本周欧盟峰会将在解决欧债危机方面更近一步的希望降温,亚洲股市承压.

澳元兑美元AUD=D4报1.0049美元,自海外市场高位1.0083美元回落,但仍远离周一低点0.9969美元,因据称有来自主权账户和中长期投资大户的买兴.