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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 10:07 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆早盘遭遇避险抛售,下看79.25

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* 澳元/日圆遭遇抛售,因澳元被看作风险指标

* 东京市场卖盘令澳元/日圆跌破下降云区底部79.75

* 日线动量指标显示后市将继续下跌

* 五日移动均线与10日均线料构成空头交叉

* 周一低点79.25以及在78.91的20日移动均线构成支撑

* 五日,10日均线和一目均衡转换线所在的80.10/20构成阻力

--编译 郑茵;审校 张涛

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