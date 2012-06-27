〔加拿大数据〕6月消费者信心指数急降,就业悲观情绪令人担忧

台湾已公布经济指标--2017/3/3
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透渥太华6月26日电---加拿大谘议局(Conference Board of Canada)周二在一份报告中称,6月对加拿大就业市场的悲观情绪达到了"令人担忧的水准".该报告显示6月消费者信心急剧恶化.
该机构编制的消费者信心指数在6月下跌6.8点,至74,与1月的水准一致.信心指数在第一季曾持续上升,随后于4月大幅下滑,5月又反弹.
6月对就业前景持正面看法的受访者比例创2009年上半年以来最低,当时加拿大经济刚开始从衰退中抽身.
"对就业市场的负面看法已升至令人担忧的水准,这也是拉低本月消费者信心指数的主要原因."加拿大谘议局在报告中称.
参与调查的受访者中,预计未来六个月中其所在地区就业岗位减少的比例跳升4.6个百分点至28.1%,预计就业岗位增加的比例则下降3.8个百分点至13.9%.
加拿大谘议局是于6月7-18日进行的此项调查,误差率为正或负2.1%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,408亿台币。 --103甲6期3息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --苹果10.0亿美元国际债交割。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)4,614.40亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11