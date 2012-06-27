〔加拿大数据〕6月消费者信心指数急降,就业悲观情绪令人担忧

路透渥太华6月26日电---加拿大谘议局(Conference Board of Canada)周二在一份报告中称,6月对加拿大就业市场的悲观情绪达到了"令人担忧的水准".该报告显示6月消费者信心急剧恶化.

该机构编制的消费者信心指数在6月下跌6.8点,至74,与1月的水准一致.信心指数在第一季曾持续上升,随后于4月大幅下滑,5月又反弹.

6月对就业前景持正面看法的受访者比例创2009年上半年以来最低,当时加拿大经济刚开始从衰退中抽身.

"对就业市场的负面看法已升至令人担忧的水准,这也是拉低本月消费者信心指数的主要原因."加拿大谘议局在报告中称.

参与调查的受访者中,预计未来六个月中其所在地区就业岗位减少的比例跳升4.6个百分点至28.1%,预计就业岗位增加的比例则下降3.8个百分点至13.9%.

加拿大谘议局是于6月7-18日进行的此项调查,误差率为正或负2.1%.(完)