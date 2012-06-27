〔全球矿业〕力拓预计中期内铁矿石价格放缓,不会重回年度定价机制

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透阿姆斯特丹6月26日电---矿业巨擘力拓(Rio Tinto)(RIO.AX)(RIO.L)的一位高层人士周二称,公司预计随着新增供应入市,未来铁矿石价格将放慢,料不会恢复年度定价模式.
力拓国际业务总裁Alan Davies在Metal Bulletin铁矿石会议间隙接受路透采访时说道,"需求前景强劲,但相应的供应良好.从以往来看,目前的铁矿石价格很高,但随着新增供应上马,我们预计中期内价格会放缓."
根据矿业咨询机构Raw Materials Group (RMG),两年内铁矿石的供需可能达到平衡,时机较先前预估稍晚,因政治风险和物流难题抑制了新项目的开展.
RMG预计长期内铁矿石价格约在每吨100-120美元,而短期波动性可能上升.本周的铁矿石报价为每吨140美元左右.
该机构创始人之一的Magnus Ericsson称,中国的经济增长虽会进一步放慢,但仍将继续推动铁矿石需求.
钢铁商浦项钢铁(POSCO)执行长以及力拓竞争对手淡水河谷(VALE5.SA)曾声称可能回归铁矿石年度定价制度,Davies对此评论作出回应,称他预计这不会发生.
"我认为不会回到以前,"他说,"如果铁矿石回归长期定价机制,我个人会很意外,因为我们的客户希望比较短期的定价机制,而这正是我们已经实现的."
Davies称,力拓在澳洲Pilbara和几内亚Simandou这两个主要矿区的铁矿石生产成本相对于其他项目要低.
"我们预测未来七到八年生产商需要增产7亿吨铁矿石来满足需求,而我们在这其中所占的比重约为25-28%."(完)
--编译 吴云凌; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。