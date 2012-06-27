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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 10:45 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢受公司买盘推动走强,聚焦年内高点31.93

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* 美元/泰铢受月底企业买需支撑,再度升至31.90

* 今日迄今交投区间在31.85-31.90,最新报31.89-31.91

* 若仍旧难以突破年内迄今高点31.93,银行间市场将再度抛售

* 泰国央行会议记录:当前政策仍然偏于宽松,做好了必要时行动的准备

--编译 郑茵;审校 艾茂林

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