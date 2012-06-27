〔中港金融〕支持第三方利用香港办理人民币贸易投资结算,丰富离岸产品--新华

台湾已公布经济指标--2017/3/3
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透北京6月27日电---在香港回归15周年之际,中国中央政府再度送出"大礼包",出台政策措施以加强内地与香港合作.其中包括支持第三方利用香港办理人民币贸易投资结算,进一步丰富香港人民币离岸产品等.
新华社周三报导称,这些政策措施主要涉及经贸合作、金融合作、教育交流、科技合作、 旅游合作、粤港合作等六大方面.其中金融合作方面还包括,为香港有关长期资金投资内地资本市场提供便利;推动沪深港交易所联合设立合资公司,推出内地与香港两地市场互相挂牌的交易所交易基金产品等.
粤港合作方面,允许香港金融机构依据相关管理办法在粤设立消费金融公司;进一步推动香港与深圳之间的相互投资和金融合作;为港产粤语版影片进入广东市场提供便利;通过推进珠江三角洲金融改革创新综合试验区建设, 提升粤港金融合作水平.
经贸合作方面,将签署《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》补充协议九;推动内地与香港企业联合"走出去",支持珠三角地区港口、机场、轨道交通之间的衔接与合作等.
科技合作方面,鼓励香港科技人员参与国家重大科技项目、申报国家人才计划;启动新一轮国家重点实验室香港伙伴实验室的遴选新建工作.
旅游合作方面,允许内地旅行团乘坐邮轮从香港到台湾后,继续乘坐该邮轮前往日本或韩国旅游再返回内地.同时进一步放宽香港居民个体工商户在内地的经营范围,取消从业人员人数和经营面积的限制.(完)
--发稿 沈燕; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,408亿台币。 --103甲6期3息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --苹果10.0亿美元国际债交割。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)4,614.40亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11