〔中国经济〕去年发改委未给11个新兴产业核心领域安排投资--审计署

纽约期市：原糖期货从三个月低位反弹，纽约可可上扬
路透纽约/伦敦3月10日 - 原糖期货周五在触及三个月低位后反弹，受助于空头回补，5月/7月原糖期货价差从贴水转为升水。纽约可可期货上扬，因美元走软和技术性买盘。
路透6月27日电---中国审计署署长刘家义周三做2011年度审计报告时称,去年中央公共财政预算存在个别投资计划安排不合理现象,11个战略性新兴产业核心领域却未安排投资.
刘家义在向全国人大常委会报告2011年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况时称,发展改革委在产业振兴和技术改造投资计划中,对不属于支持范围或未严格执行相关产业政策的6个项目安排投资2,922万元人民币,应重点支持的清洁生产技术等11个战略性新兴产业核心领域却未安排投资.
报告并披露了县级财政性资金的审计情况,指出其存在非税收入占比较高、民生资金计提不足、收入稳定性和可持续性较差等问题.
审计署并表示,在京沪高铁全线的土建招标中,铁道部违规将资格预审申请文件的获取时间由至少五个工作日缩短至13小时.
刘家义的年度审计工作报告正在进行中.(完)
欲了解详情,请点选审计署网站(here)
--发稿 张胜男; 审校 乔艳红
路透纽约/伦敦3月10日 - 原糖期货周五在触及三个月低位后反弹，受助于空头回补，5月/7月原糖期货价差从贴水转为升水。纽约可可期货上扬，因美元走软和技术性买盘。
路透伦敦3月10日 - 期铜周五上涨，此前连跌六个交易日，因库存暂停增加，另外秘鲁Cerro Verde铜矿开始无限期罢工，供应忧虑加重。
路透3月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 286.5 16 - - * 4月 280.9 52 281.7 8 * 5月 276.4 65 277.3 24 * 6月 270.8 201 271.8 19 * 7月 265.5 1067 267.8 106 * 8月 261.7 4506 263.5 702 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G