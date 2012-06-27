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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 11:10 BJT

〔中国经济〕去年发改委未给11个新兴产业核心领域安排投资--审计署

路透6月27日电---中国审计署署长刘家义周三做2011年度审计报告时称,去年中央公共财政预算存在个别投资计划安排不合理现象,11个战略性新兴产业核心领域却未安排投资.

刘家义在向全国人大常委会报告2011年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况时称,发展改革委在产业振兴和技术改造投资计划中,对不属于支持范围或未严格执行相关产业政策的6个项目安排投资2,922万元人民币,应重点支持的清洁生产技术等11个战略性新兴产业核心领域却未安排投资.

报告并披露了县级财政性资金的审计情况,指出其存在非税收入占比较高、民生资金计提不足、收入稳定性和可持续性较差等问题.

审计署并表示,在京沪高铁全线的土建招标中,铁道部违规将资格预审申请文件的获取时间由至少五个工作日缩短至13小时.

刘家义的年度审计工作报告正在进行中.(完)

欲了解详情,请点选审计署网站(here)

--发稿 张胜男; 审校 乔艳红

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