〔路透专访〕对冲基金先驱Steinhardt称市场对欧洲前景担心过度

路透6月26日电---对冲基金行业的传奇人物之一Michael Steinhardt认为,这些天人们对欧元区解体的可能性太过于恐惧.

Steinhardt称,"我的感觉是,实际情况没有人们目前想象的那么糟糕...我猜欧元将以某种方式维持下去."Steinhardt创造了连续20年达到两位数回报的纪录,并于1995年从对冲基金行业引退.

如今Steinhardt在上市交易基金公司WisdomTree

Investments担任董事长.他被华尔街日报誉为史上最伟大的投资者之一.周二他接受路透专访时,表达了与欧元区分裂或欧洲银行业可能倒闭这些凄凉预测截然不同的观点.

这位71岁的投资者称:"将建立一些机构,完成一些尚未做过的工作,为多数或部分真正需要的地方提供资金."

他表示,市场对欧债危机的反映已经达到"富有意义的水平".

市场对周四和周五在布鲁塞尔举行的欧盟峰会并不抱太大希望.有关欧洲领导人有能力应对该地区危机的憧憬减低,助推西班牙短期融资成本触及逾六个月来的最高位,当时该国仅售出逾30亿欧元(38亿美元)三个月和六个月期国库券.

但Steinhardt表示,"市场(对欧元和欧股)的押注非常悲观,"也许是考虑投资这些资产的时候了.

Steinhardt指出,他对股市"看多超过看空",并仍看空美国短期公债."我仍然看空两年期美国公债."

他认为,由于利率处于纪录低位,风险-回报率具有吸引力."人们普遍感觉经济很糟糕,市场根据这样的看法押注,而我的做法正相反."(完)