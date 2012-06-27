〔路透专访〕对冲基金先驱Steinhardt称市场对欧洲前景担心过度

台湾经济指标预测--3月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透6月26日电---对冲基金行业的传奇人物之一Michael Steinhardt认为,这些天人们对欧元区解体的可能性太过于恐惧.
Steinhardt称,"我的感觉是,实际情况没有人们目前想象的那么糟糕...我猜欧元将以某种方式维持下去."Steinhardt创造了连续20年达到两位数回报的纪录,并于1995年从对冲基金行业引退.
如今Steinhardt在上市交易基金公司WisdomTree
Investments担任董事长.他被华尔街日报誉为史上最伟大的投资者之一.周二他接受路透专访时,表达了与欧元区分裂或欧洲银行业可能倒闭这些凄凉预测截然不同的观点.
这位71岁的投资者称:"将建立一些机构,完成一些尚未做过的工作,为多数或部分真正需要的地方提供资金."
他表示,市场对欧债危机的反映已经达到"富有意义的水平".
市场对周四和周五在布鲁塞尔举行的欧盟峰会并不抱太大希望.有关欧洲领导人有能力应对该地区危机的憧憬减低,助推西班牙短期融资成本触及逾六个月来的最高位,当时该国仅售出逾30亿欧元(38亿美元)三个月和六个月期国库券.
但Steinhardt表示,"市场(对欧元和欧股)的押注非常悲观,"也许是考虑投资这些资产的时候了.
Steinhardt指出,他对股市"看多超过看空",并仍看空美国短期公债."我仍然看空两年期美国公债."
他认为,由于利率处于纪录低位,风险-回报率具有吸引力."人们普遍感觉经济很糟糕,市场根据这样的看法押注,而我的做法正相反."(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,408亿台币。 --103甲6期3息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --苹果10.0亿美元国际债交割。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)4,614.40亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11
* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资金水位，明日一年期定存单得标利率可能