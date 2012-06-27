〔全球油料作物〕油世界上调2011/12年度中国大豆进口预估至5,790万吨

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 中国大豆进口预估调升100万吨
* 需求持续增长
* 中国拟维持高库存,以防美国产量出现问题
路透汉堡6月26日电---总部位于德国汉堡的油籽分析机构油世界周二预计,中国或在2011年10月至2012年9月的作物季中进口5,790万吨大豆,较上年度增加560万吨,因其对油籽的需求继续增长.
该预估较油世界5月的前次进口估值上调100万吨.
"考虑到近两个月出货和采购量高于预期,我们已调高了对中国油籽进口压榨的预估,"油世界表示.
中国2012年5月大豆进口较上年同期增长15.6%,至520万吨.
油世界目前预计,今年中国4月/9月的大豆进口将达到2,971万吨,2011年同期为2,674万吨.
"最近几周,中国在积极买入油料作物,"该机构表示,这是因为中国欲增加榨油行业的可用库存以满足持续增长的需求,并弥补中国大豆产量减少.
油世界称,中国还希望将大豆库存保持在足够水平,以防天气因素损及美国新作大豆产量,以及南美出口因罢工等临时性因素而受阻.
该机构表示,2011/12年度中国豆油消费量或达1,128万吨,高于前一年度的1,088万吨.
但其表示,中国2011/12年度豆油产量料为1,010万吨,仍将低于消费,尽管要高于2010/11年度的949万吨.(完)
--编译 丁琦;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。