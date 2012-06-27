《英国经济焦点》央行认为经济前景严重恶化,对欧元区表示悲观

* 英国央行总裁金恩对欧元区感到悲观

* 称担心美国和新兴市场情况的恶化

* 称央行手段有限,但量化宽松仍在奏效

路透伦敦6月26日电---英国央行周二表示,受不断深化的欧债危机影响,英国经济前景已在短短六周内严重恶化,且有迹象显示,全球经济放缓态势正确确实实地蔓延至美国及新兴市场.

英国央行总裁金恩告诉国会,始于2008年的全球金融危机还未走完半程,而且由于欧元区动荡导致企业推迟投资,英国面临螺旋式下滑的风险.

其言论强化了对该央行下月将在量化宽松(QE)计划下新推一轮资产购买的预期,且表明英国央行和政府或需策划进一步措施.

金恩称,仅凭消费者和企业支出,将难以消除不确定性"阴云"对市场信心的打击,这令人回想到1930年代的大萧条时期.

"我们深陷危机之中,要使本国银行业体系恢复正常,挑战非常巨大.世界其他地方也构成其他挑战."金恩对国会财政委员会表示.

今年年初前后,英国经济滑入金融危机开始以来的第二次衰退,随着企业减少投资和欧元区危机拖累出口,人们愈发担心英国经济将陷入更长的衰退期.

英国政府和英国央行在6月14日公布了两项方案,以改善经济中的信贷流动,但财政大臣奥斯本仍背负着通过增加支出来刺激增长的压力.奥斯本周二宣布将取消燃油税上调的计划,为消费者和企业提供一些缓释.

不过,英国公共部门借款在5月意外跳增,凸显政府在施展空间上将面临束缚[ID:nSB1632120].英国政府已承诺消除预算赤字,当前预算赤字仍占国内生产总值(GDP)的8%左右.