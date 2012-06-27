《热点透视》国开行为美国建筑商Lennar提供贷款,并非最佳投资机会

台湾经济指标预测--3月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 田建华
路透纽约6月26日电---中国国家开发银行似乎在侍弄一个非最优的投资想法.国开行正在考虑向美国建筑商Lennar(LEN.N)出借17亿美元资金,用之与两个住宅项目,据华尔街日报,其中一个项目位于地震频发区一个已遭污染的人工海岛.该项目拥有全球性扭曲的经济诱因所有的特征,导致渴求回报率的投资者对并不清楚的项目铤而走险.
对任何一家银行而言,地产投资都可能很复杂.而由于政府、环境以及地震相关问题,将位于旧金山附近的前海军基地Treasure Island打造成住宅区并不简单.不过广为通用的法则是,项目越偏僻,则银行摸不清项目底细的风险越大.
当然这两个项目也有潜力.时机看来很给力,因为这些投资或许正值房市底部或底部附近.4月未经季节调整的标准普尔/Case-Shiller房价指数上涨1.3%.这些项目可能需要十年或更长时间来完工,那时市场可能再次变得火热.旧金山类似这两个项目那样可供大规模开发的地块少得可怜,而且国开行也不是此道菜鸟,其投资的国家从澳洲直至巴基斯坦,且经验还在增长.
但是为什么一家纯正的中国政府金融机构考虑投资美国房屋建筑商,仍值得深思.毕竟此次突然动作与国开行建设中国基础设施和促进战略行业的最初目标不符.
或许最重要的原因是中国偏向出口的政策.当前经常帐盈余与国内生产总值(GDP)之比约为3%,只是此前规模的一个零头.但是中国仍有大量可以投资海外的现金.同时美国货币政策创造了超低利率,随着美国十年期公债收益率(殖利率)处于1.6%且料将维持在该水准附近一段时间,相比之下,为复杂的建筑项目提供资金开始看来有种虽有风险但却诱人的魅力.(完)
--译文审校 王冠中
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,408亿台币。 --103甲6期3息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --苹果10.0亿美元国际债交割。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)4,614.40亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11
* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资金水位，明日一年期定存单得标利率可能