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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 11:19 BJT

〔日本债市〕公债上涨,投资者出于担心欧债情势而选择避险

路透东京6月27日电---日本公债周三上扬,在4-6月当季行将结束之时受到避险买盘提振.欧盟峰会前市场持续担心欧洲债务问题.

为期两天的欧盟峰会是否能在解决欧元区债务危机方面取得实质进展,投资者仍然感到怀疑.

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