〔日本股市〕早盘收平,蓝筹股下跌而投机性股票大涨

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京6月27日电---日本股市日经指数周三早盘收平,一些除权蓝筹股的下跌与几只投机性股票的大涨相互扯平.周四欧盟峰会前夕的不确定性主导市场.
欧盟峰会召开前,市场人士不愿寄托蓝筹股表现.几乎没人预计此次峰会能做出重大决定.
佳能(7751.T)、本田汽车(7267.T)、Bridgestone
Corp(5108.T)和Asahi Glass (5201.T)下跌1.3-4.6%不等,这些股票从周三起除权.
日经指数.N225早盘收平,报8,664.20点.东证股价指数.TOPX小涨0.1%,报739.23点.
"市场整体上没变动,蓝筹股下跌,因为投资者等待欧盟峰会的结果,但一些投机性股票大涨,"立花证券运营长Kenichi Hirano称,"这样的市况很受短线交易商欢迎."
小盘股Mutoh Holdings(7999.T),Look Inc(8029.T)和Kogi Corp5603.OS大涨18-21.1%不等.(完)
--编译 程琳; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。