〔日本股市〕早盘收平,蓝筹股下跌而投机性股票大涨

路透东京6月27日电---日本股市日经指数周三早盘收平,一些除权蓝筹股的下跌与几只投机性股票的大涨相互扯平.周四欧盟峰会前夕的不确定性主导市场.

欧盟峰会召开前,市场人士不愿寄托蓝筹股表现.几乎没人预计此次峰会能做出重大决定.

佳能(7751.T)、本田汽车(7267.T)、Bridgestone

Corp(5108.T)和Asahi Glass (5201.T)下跌1.3-4.6%不等,这些股票从周三起除权.

日经指数.N225早盘收平,报8,664.20点.东证股价指数.TOPX小涨0.1%,报739.23点.

"市场整体上没变动,蓝筹股下跌,因为投资者等待欧盟峰会的结果,但一些投机性股票大涨,"立花证券运营长Kenichi Hirano称,"这样的市况很受短线交易商欢迎."

小盘股Mutoh Holdings(7999.T),Look Inc(8029.T)和Kogi Corp5603.OS大涨18-21.1%不等.(完)