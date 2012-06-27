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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 12:09 BJT

更正:〔标题新闻〕日本Panasonic即将卸任的"社长"大坪文雄称,公司已完成所有必要的重组措施

(更正:大坪文雄现为Panasonic的社长,预料稍晚将担任"会长"职务)

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