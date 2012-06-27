〔中国货币市场〕隔夜及七天回购利率回落,央行逆回购增加短期资金供给

路透上海6月27日电---中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周三均回落,受益于央行昨日祭出逆回购,场内流动性渐趋宽松.惟机构仍以融出隔夜资金为主,大幅推低隔夜品种利率,跨月的七天品种仅略有下降,14天则仍维持升势,成交亦不算热络.

"昨天央行出逆回购之后,现在挺宽松的,钱比较多,隔夜有愿意减点(降低利率)出的,跨月的要找也有,但和隔夜还是没法比."华东地区一商业银行交易员称.

上海一券商交易员也表示,市场资金面已明显有所缓解,唯供需仍显不平衡,融出方以提供隔夜资金为主,而需求方则关注七天和14天的跨月资金,导致场内各期限的成交都略显淡静.

业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日未继续申报91天期正回购需求,预示明日正回购操作可能继续暂停.周二央行则在时隔逾六周后首次公开进行了逆回购操作,共招标950亿元人民币14天期逆回购,中标利率4.20%.另外,市场上还传闻央行与部分大行进行了定向逆回购,总量或超千亿元.但尚无法得到证实.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4985 3.9065 -40.80 2,267.97

七天CN7DRP=CFXS 4.2359 4.2983 -6.24 797.32

14天CN14DRP=CFXS 4.9178 4.7586 15.92 31.09

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.5090 3.8893 -38.03 838.25

七天CHICNY7D=CFXS 4.1774 4.3661 -18.87 103.18

==============================================================================(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 黄凯

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