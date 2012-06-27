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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 11:45 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在亚洲交易时段追随股市表现

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* 欧元/日圆在亚洲交易时段走势追随股市

* 随着地区股市回温,欧元/日圆收复早盘丢失的99.06水准

* 波动区间低点98.55/75为关键支撑位

* 五日,10日移动均线切入位在100.00/05,为初步阻力位

* 预计将继续振荡整理

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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